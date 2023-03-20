Павла Рябікіна планується призначити послом України в Китаї.

Верховна Рада України проголосувала за відставку Павла Рябікіна з посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості України, а Михайла Федорова – з посади віце-прем'єр-міністра України - міністра цифрової трансформації України.

За інформацією депутата, Федорова призначать на нову посаду. "Попередьно, він стане віце-прем'єр-міністром з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністром цифрової трансформації України. Його кандидатуру на нову посаду внесуть у Раду на найближчому засіданні", - повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram.

Також він повідомив, що Рябікіна планується призначити послом України в Китайській Народній Республіці.

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Звільнення міністрів в Україні - деталі

18 березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що цього тижня у парламенті планується розгляд питання розширення напрямків відповідальності віце-прем'єр-міністра Федорова. Зокрема, його майбутня посада називатиметься так: віце-прем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації України.

Також Шмигаль повідомив, що парламент має розглянути питання про звільнення Рябікіна, який обіймає посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості з листопада 2021 року, та призначення замість нього колишнього голови правління "Укрзалізниці" Олександра Камишіна, який заявив про відставку 27 лютого 2023 року. На цій посаді Камишін перебував з кінця березня 2022 року. 3 березня Камишін став позаштатним радником президента.

У понеділок, 20 березня, Верховна Рада України проголосувала за відставку Сергія Шкарлета з посади міністра освіти і науки.