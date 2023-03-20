Він заявив, що продовжить працювати в сфері освіти.

У понеділок, 20 березня, Верховна Рада України проголосувала за відставку Сергія Шкарлета з посади міністра освіти і науки.

Як народний депутат Олексій Гончаренко повідомлив у Telegram, відповідне рішення підтримали 295 народних депутатів.

Сам Шкарлет у Telegram написав, що закінчився термін перебування його на посаді міністра освіти і науки України. Водночас він заявив, що продовжить працювати в сфері освіти.

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"Закінчився мій термін перебування на посаді Міністра освіти і науки України. Та незалежно від обійманої посади продовжую працювати у сфері освіти і науки України", – написав він.

Відставка Сергія Шкарлета - що треба знати

Верховна Рада призначила Шкарлета міністром освіти і науки у грудні 2020 року. Минулого тижня зʼявилася інформація про ймовірну відставку Сергія Шкарлета з посади. Пізніше премʼєр-міністр Денис Шмигаль підтвердив, що вже наступного тижня Оксена Лісового, директора Малої академії наук і добровольця 95-ї бригади Десантно-штурмових військ, призначать на посаду міністра.

За майже 2,5 роки перебування Шкарлета на посаді проходили численні акції протесту з вимогою його відставки. Одна з причин – скандал щодо можливого плагіату в його наукових роботах.

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