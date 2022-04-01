В законі визначено, що інформацію про переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, у тому числі про їх переміщення територією України тепер офіційно може розміщувати і СБУ.

Верховна Рада удосконалила закон про запровадження кримінальної відповідальності за розповсюдження інформації про розміщення ЗСУ - так званий закон про ТікТокерів.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, за ухвалення в цілому закону "Про внесення змін до статті 114-2 Кримінального кодексу України щодо удосконалення відповідальності за несанкціоноване розповсюдження інформації про засоби протидії збройній агресії Російської Федерації" (реєстраційний номер 7236) проголосувало 320 народних депутатів України.

Як написав у Telegram народний депутат України Ярослав Железняк, це "удосконалення закону про ТікТокерів". Він зазначив, що уточняються терміни щодо джерел інформації від органів країн-партнерів, а також щодо правомірних суб’єктів поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ.

Новоухваленим законом передбачено, що поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, у тому числі про їх переміщення територією України, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану, буде законним в тому випадку, якщо така інформація розміщувалася (поширювалася) у відкритому доступі Генеральним штабом Збройних Сил України, Міністерством оборони України, а також Службою безпеки України (до сьогодні СБУ в переліку не було - УНІАН) або в офіційних джерелах країн-партнерів. Якщо така інформація буде поширена у випадку, коли ці органи її не розміщували, то за це передбачається покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років.

Раніше повідомлялося, що соціальна мережа TikTok зупиняє роботу в Росії через закон про фейкові новини.

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