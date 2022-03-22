Ворог поширює фейки про неіснуюче розпорядження начальника Одеської ОВА.

Інтернет-ресурси ворога тиражують фейки про розміщення в Одесі опорних оборонних пунктів у школах та медустановах.

Про це заявили в прес-службах мерії міста та Одеської обласної військової адміністрації.

Зазначається, що зараз в деяких телеграм-каналах, які поширюють ворожу інформаційну пропаганду, і особливо в російських засобах масової інформації, тиражується фейковий "документ". Зокрема, виписка нібито з розпорядження №101 від 16 березня начальника Одеської ОВА Максима Марченка про організацію оборони.

У підробці значиться, що в ряді шкіл, лікарень і т.д. наказано організувати оборонні опорні пункти, в яких слід обладнати протитанкові і вогневі позиції інженерно-саперних загороджень.

"Одеська обласна військова адміністрація офіційно заявляє, що жодного подібного розпорядження начальник Одеської ОВА не видавав і не підписував! Всі розпорядження ми публікуємо на нашому офіційному сайті і оперативно повідомляємо про них на офіційній сторінці в Фейсбук", - сказано в повідомленні.

Підкреслюється, що неправдива інформація створена і поширюється ворогом силами своїх підрозділів інформаційно-психологічних операцій. Мета подібних спроб (створення фейкових новин) – сіяти паніку і зламати опір українців.

Крім того, вчора російські ЗМІ тиражували заяву начальника Національного центру управління обороною РФ Михайла Мізінцева, який заявив, що в Одесі та Чернігові нібито з медичних установ йде термінова виписка пацієнтів, у тому числі тих, які перебувають у тяжкому стані.

Мізінцев заявив, що на соціальних об'єктах "націоналісти" обладнають "опорні пункти і вогневі точки, а також склади військового майна і боєприпасів".

Як повідомляв УНІАН, раніше окупанти перед обстрілом українських об'єктів цивільної інфраструктури, зокрема Маріуполя, заявляли, що там нібито дислокуються наші підрозділи. В результаті бомбових і ракетних ударів ворога загинуло багато мирних жителів, які ховалися в цих цивільних об'єктах. Саме генерал-полковник Мізінцев керує бомбардуванням Маріуполя.