За постанову, яка стосується подальшої роботи колаборанта у Раді, проголосували 279 нардепів.

Верховна Рада України виключила депутата-колаборанта Олексія Ковальова зі складу парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

Як повідомив у Telegram народний депутат України Ярослав Железняк, за відповідну постанову з реєстраційним номером 7335 проголосували 279 народних депутатів: фракція "Слуга народу" - 188, "Європейська солідарність" - 18, "Батьківщина" - 12, група "Платформа за життя та мир" - 13, група "За майбутнє" - 9, фракція "Голос" - 8, група "Довіра" - 13, група "Відновлення України" - 9, позафракційні - 9

"Сподіваюсь, що скоро буде і рішення правоохоронних органів по цьому зраднику. Покази по ньому я особисто і члени нашого комітету вже дали ДБР (без такого рішення Ковальов не може бути позбавлений депутатських повноважень - УНІАН)",- написав він.

Нагадаємо, у квітні проти Олексія Ковальова було відкрито кримінальне провадження за колабораційну діяльність. За даними слідства, підконтрольні йому підприємства постачали харчові продукти до Криму з подальшою реалізацією на території РФ, а також завозили на Херсонщину паливно-мастильні матеріали з півострова.

3 квітня стало відомо про виключення Ковальова з фракції "Слуга народу". Ковальов був обраний до парламенту у виборчому окрузі №186 (Херсонська область) як висуванець "СН".

6 липня генпрокурор підписала Ковальову повідомлення про підозру у держзраді та пособництві державі-агресору.

За даними слідства, депутат публічно підтримував окупантів. Також він забезпечував розміщення особового складу окупаційних сил у приміщеннях підконтрольному йому санаторію у місті Гола Пристань.

4 липня стало відомо, що Ковальов став "заступником голови" так званого "уряду", створеного окупантами у Херсонській області, і відповідає за сільське господарство.

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