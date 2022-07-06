Підозрюваний обіймає псевдопосаду заступника голови "уряду Херсонської області".

Генеральним прокурором підписано повідомлення про підозру народному депутату України у державній зраді та пособництві державі-агресору.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, з 12 березня підозрюваний постійно перебував на тимчасово окупованій території Херсонської області.

"Народний депутат України публічно висловлював підтримку дій і рішень представників окупаційної влади з інтеграції тимчасово окупованих територій області у РФ. Він пропагував вирішення країною-агресором економічних питань суб’єктів сільського господарювання регіону", - йдеться у повідомленні.

Крім того, підозрюваний обійняв адміністративну псевдопосаду у незаконно створеному окупаційною адміністрацією РФ органі – заступника голови "уряду Херсонської області".

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Як повідомляв УНІАН, 3 квітня стало відомо про виключення народного депутата України Олексія Ковальова з фракції "Слуга народу". Ковальов був обраний до парламенту у виборчому окрузі №186 (Херсонська область) як висуванець "СН". Перед цим у квітні фракція "СН" призупинила членство Ковальова і звернулася до правоохоронців з проханням перевірити його співпрацю з ворогом на окупованій частині Херсонської області.

У квітні проти Ковальова було відкрито кримінальне провадження за колабораційну діяльність. За даними слідства, підконтрольні йому підприємства постачали харчову продукцію до Криму з подальшою реалізацією на території РФ, а також завозили на Херсонщину паливно-мастильні матеріали з півострова.

Також депутат забезпечував розміщення особового складу окупаційних сил у приміщеннях підконтрольному йому санаторію у місті Гола Пристань Херсонської області. А на своїй сторінці в одній із соціальних мереж Ковальов розповідав, що співпрацює з окупантами.

4 липня стало відомо, що Ковальов став "заступником голови" так званого "уряду", створеного окупантами у Херсонській області, і відповідає за сільське господарство.

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