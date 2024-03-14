На окупованій українській території Росія під виглядом "виборів" проводить юридично нікчемний захід, зазначили в Міністерстві закордонних справ України.

Триває повномасштабна війна в Україні, і примусове залучення росіянами мільйонів українців на окупованих українських територіях та депортованих до Росії з метою імітації "виборів" диктатора Володимира Путіна на посаду президента є незаконним.

Про це йдеться у заяві МЗС України. "Триваюча в Російській Федерації кампанія з імітації виборів президента, яку російська влада здійснює на тимчасово окупованих частинах території Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей України, а також в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, демонструє подальше зухвале нехтування Російською Федерацією нормами та принципами міжнародного права", - наголошується у заяві.

Зокрема, в МЗС зазначили, що попри неодноразове засудження світовою спільнотою проведення Росією під виглядом "псевдореферендумів" та "виборів" юридично нікчемних заходів на тимчасово окупованих територіях України, керівництво РФ свідомо ігнорує заклики до припинення подібних дій та, всупереч численним резолюціям Генеральної асамблеї ООН і рішенням низки інших авторитетних міжнародних організацій на підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, не полишає спроб анексії тимчасово окупованих внаслідок збройної агресії територій України шляхом поширення на них норм російського законодавства.

Відео дня

У зв'язку з цим, МЗС України наголошує, що проведення "виборів" президента РФ на тимчасово окупованих територіях України є незаконним та не матиме жодних правових наслідків.

"Примусове залучення до участі у так званих "виборах" мільйонів громадян України, які мешкають на тимчасово окупованих територіях, або під примусом були переміщені на територію РФ, є так само незаконним. Зазначене, у поєднанні з відсутністю будь-яких ознак відповідності виборчої кампанії у РФ загальновизнаним демократичним принципам і стандартам проведення виборів, усуненням опонентів російської влади ставить під сумнів об’єктивність і легітимність будь-яких результатів цих "псевдовиборів", - наголошується у заяві.

При цьому, МЗС закликає громадян України, які мешкають на тимчасово окупованих територіях України або вимушено перебувають на території РФ, не брати участі у "псевдовиборах" президента РФ. "Задля власної безпеки та враховуючи схильність російської влади до провокацій, закликаємо у дні голосування уникати місць масового скупчення людей поблизу "виборчих дільниць", об’єктів військової інфраструктури окупаційних військ РФ", - йдеться у заяві.

Разом з тим, Україна закликає іноземні держави та міжнародні організації не надсилати міжнародних спостерігачів для участі у черговому фарсі, який Кремль видає за президентські вибори, організованому ним, зокрема, на суверенній території України, утриматися від визнання їхніх результатів.

"Російська диктатура давно не має нічого спільного з демократією, зокрема, процедурою відкритих і конкурентних виборів. Володимира Путіна, який перебуває у розшуку Міжнародного кримінального суду за підозрою у вчиненні тяжких воєнних злочинів, вже 24 роки утримує при владі не вільне волевиявлення народу, а маніпуляції з конституцією Російської Федерації, тотальна пропаганда, знищення будь-яких проявів політичної конкуренції та політичне насильство, включно зі вбивствами значущих незалежних політичних фігур", - наголошується у заяві.

У МЗС переконані, що подальша консервація агресивного та реваншистського путінського режиму становить безпрецедентний виклик для Європи, Центральної Азії та інших регіонів світу, на які може розширитись російський терор і хаос. Ігнорування цього призведе до подальшого зростання загрози для міжнародного миру та безпеки.

"Закликаємо міжнародні медіа та публічних осіб не допомагати Кремлю в створенні ілюзії виборчого процесу та не називати цей фарс "виборами", використовуючи притаманну демократичним державам термінологію", - підкреслюється у заяві.

Скоро "вибори" в Росії 2024 - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти вирішили дозволити голосувати на так званих "виборах" Путіна за будь-яким паспортом - України, РФ, Німеччини, Білорусі тощо. Це робиться через те, що громадян з паспортом РФ навіть 50% не існує на тимчасово окупованій території України. Окупанти знімають всі обмеження, щоб закрити свої фальсифікації.

Варто зазначити, що так звані російські "президентські вибори" мають відбутися 15-17 березня.

Вас також можуть зацікавити новини: