Окупанти готують можливість голосування на "виборах" з паспортом будь-якої країни.

На тимчасово окупованих українських територіях зараз ведеться активна підготовка до виборів президента РФ, розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону.

"На тимчасово окупованих територіях сьогодні один з найактивніших процесів, в рамках якого ведеться сьогодні діяльність окупаційної недовлади. На цьому тижні ворог визначив так званих довірених осіб Путіна", - сказав Федоров.

Він зазначив, що довіреними особами на тимчасово окупованих територіях стали не ті гауляйтери, які б дуже хотіли цього, а керівник музею з Бердянську та ректор фейкового університету. Федоров нагадав, що ворог закрив чотири університети на території тимчасово окупованої Запорізької області та об’єднав їх в один.

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"Також ми бачимо, що вони зараз грають у фейкову демократію: сьогодні у Мелітополі, Енергодарі і Бердянську вони розмістили масово столи для збору підписів в підтримку Путіна, але є безліч підтверджень, що це фейк і пропаганда. Один з недоблогерів, знімав, як він начебто ставить підпис, і можна було побачити, що підпис він ставить на порожньому аркуші", - розповів мер Мелітополя.

За його словами, окупанти також встановлюють нові правила, які будуть діяти в березні під час виборів, аби показати картинку з великою кількістю виборців.

"Як приклад, голосувати можна буде за будь-яким паспортом – України, РФ, Німеччини, Білорусі тощо. Навіщо вони це роблять? Тому що ми очікуємо, що явку вони покажуть 100%, підтримку 90%, а ми чітко розуміємо, що громадянам з паспортом РФ навіть 50% не існує на тимчасово окупованій території. То вони знімають всі обмеження, аби закрити свої фальсифікації", - зазначив Федоров.

Ситуація на окупованому півдні

Раніше Федоров розповів, що зараз на тимчасово окупованих територіях проводять зачистку інформаційного поля та виявлення нелояльного до окупантів місцевого населення. Зокрема, окупанти за допомогою штучного інтелекту намагаються через інтернет шукати в телефонах, комп’ютерах, різних гаджетах, яку інформацію користувачі хочуть знати.

Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк повідомляла, що на тимчасово окупованих територіях російські загарбники чинять тиск на місцевих мешканців, змушуючи їх до так званої паспортизації. За її словами, окупанти готуються до виборів та хочуть зробити максимально ефектну картинку – максимально прилучити людей до російського громадянства, шантажуючи їх неможливістю отримувати медичні послуги, гуманітарну допомогу, водопостачання та електрику.

Речник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов розповів про плани Росії на найближчі місяці у зв’язку з виборами президента країни у березні.

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