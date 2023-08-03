Перш за все питання в тому, як залучити військових, які боронять країну.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов прокоментував можливість проведення виборів в Україні у найближчій перспективі. Він наголосив, що без військових, які нині боронять країну, вибори неможливі.

"Що стосується виборів, я можу сказати, що я не розумію, у який спосіб під час війни можна проводити вибори. Майте на увазі, що люди знаходяться безпосередньо в окопах, на лінії фронту… У мене просте питання: а як ті, хто думають, що треба проводити вибори, збираються цих людей залучити? Ви збираєтесь без людей у пікселі провести вибори? До цього треба вкрай обережно відноситись", – пояснив Данілов в ефірі телемарафону.

За його словами, наразі у країні "час пікселя, право пікселя, закони пікселя".

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"Ми маємо на це звертати увагу і розуміти, що вони є громадянами нашої країни і вони обов’язково мають в цьому брати участь. Я не знаю, хто міг для себе вигадати, що можна долю країни вирішувати без них. Це неможливо. (...) Якщо люди, які боронять нашу країну, не приймають участь у виборах, то я хочу подивитись, що це будуть за вибори. Майте на увазі, що ми є країна, в якій громадяське суспільство завжди у відповідальний для країни час каже своє слово", – резюмував Данілов.

Вибори в Україні

Останнім часом в Україні активно обговорюють тему проведення виборів. У липні голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що "іде війна, триває воєнний стан", а отже про вибори мови не може йти, і це визначено Конституцією України. Цими словами він відреагував на чутки про те, що цього року під час війни Україна може провести парламентські вибори, коли мільйони українських жінок виїхали до Європи, рятуючи своє життя, а сотні тисяч чоловіків – на фронті.

Разом з тим, після цього спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що Конституція не забороняє проводити вибори під час воєнного стану.

Якби не повномасштабне вторгнення Росії, то вже у жовтні 2023 року в Україні б мали відбутись чергові парламентські вибори, а у березні 2024-го – президентські.

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