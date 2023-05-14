За його словами, політичним процесам може завадити воєнний стан в країні.

Президент Володимир Зеленський заявив, що вибори до українського парламенту, які відбуваються раз на чотири роки, можуть не відбутися восени 2023 року.

Як повідомив Зеленський в інтерв'ю The Washington Post, вибори відкладуть, якщо в Україні триватиме воєнний стан. При цьому президент зізнався, що вибори у Раду не на порядку денному.

"Якщо воєнного стану не буде, то буде (парламентські вибори - УНІАН). Ну, в законі написано, що за конституцією України після закінчення воєнного стану, я думаю, через 90 днів проводяться вибори. Це щось подібне до цього. Я не пам'ятаю насправді", – зазначив президент.

Вибори в Україні - останні новини

Парламентські вибори мали б відбутися 29 жовтня 2023 року. Однак дату парламентських виборів може бути перенесено, якщо діятиме воєнний стан.

Як повідомляв УНІАН, раніше голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк висловила упевненість, що війна в Україні завершиться у 2023 році. Вона наголосила, що прогнозувати зараз вибори, враховуючи ситуацію на фронті, - це "блюзнірство".

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