Для української сторони важливо, щоб в обох кандидатів була щоденна інформація про події в Україні.

Українська влада працюэ з обома кандидатами в президенти США. Про це сказав керівник Офісу президента Андрій Єрмак на Форумі " Україна 2024. Незалежність".

"Ми працюємо з обома штабами кандидатів у президенти США... Наше головне завдання, щоб всі в Америці, й особливо обидва кандидати, мали щоденну інформацію що відбувається, чого потребує Україна, і чому сьогодні перемога України, чому сьогодні незалежна самостійна Україна в міжнародно визнаних кордонах є національними інтересами, в тому числі США та інших наших партнерів", - наголосив він.

Єрмак додав, що це постійна робота. "Це просто робота, її треба робити кожного дня", - зазначив він.

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Вибори президента США і Україна

Президент Володимир Зеленський сказав в інтервʼю представникам індійських засобів масової інформації, що у питанні підтримки України США необхідно зачекати на президентські вибори в країні.

На запитання щодо того, чи зможе Україна продовжувати бойові дії, якщо Дональда Трампа буде обрано президентом США, він зазначив, що "ми побачимо в листопаді".

Зеленський зазначив, що під час війни мав одну розмову з Трампом і чув меседжі лише, що він буде підтримувати Україну, і прагне зупинити війну.

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