За словами глави держави, він не може прогнозувати.

У питанні підтримки України Сполученими Штатами Америки необхідно зачекати на президентські вибори в країні. Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтервʼю представникам індійських засобів масової інформації.

На запитання щодо того, чи зможе Україна продовжувати бойові дії, якщо Дональда Трампа буде обрано президентом США, він зазначив, що "ми побачимо в листопаді".

"Але я не отримав жодних сигналів від його команди про те, чи, власне, від нього, бо ми мали одну двосторонню розмову… Під час війни ми мали одну телефонну розмову. І я чув меседжі лише, що він буде підтримувати Україну, що він прагне зупинити війну, щоб Україна була незалежною європейською вільною країною. Оце всі меседжі, які я отримав від нього безпосередньо", - сказав Зеленський.

Президент додав, що він не може прогнозувати.

"Давайте подивимося, що буде в листопаді", - закликав він.

Вибори президента в США - що відомо

Як повідомляв УНІАН, президентські вибори у США мають відбутися 5 листопада. У виборчих перегонах від Демократичної партії мав брати участь чинний президент Джо Байден, однак він зняв свою кандидатуру.

Віце-президентка США та кандидатка в очільники американської держави від Демократичної партії Камала Гарріс заявила, що у разі обрання на посаду президента підтримуватиме Україну. Конкурентом демократки на виборах є республіканець Трамп.

Також повідомлялось, що незалежний кандидат у президенти США Роберт Кеннеді-молодший заявив, що він призупиняє свою кампанію, проте "не закінчує її". Також Кеннеді-молодший закликав своїх прихильників голосувати за Дональда Трампа.

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