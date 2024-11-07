Зеленський і Трамп домовилися підтримувати тісний діалог і розвивати двосторонню співпрацю.

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови привітав висуванця від Республіканської партії Дональда Трампа з історичною та переконливою перемогою на виборах президента США.

Як повідомив Зеленський у соцмережі X, цей результат став можливим завдяки його вражаючій виборчій кампанії. Президент України наголосив, що провів чудову телефонну розмову з Трампом.

"Ми домовилися підтримувати тісний діалог і розвивати нашу співпрацю. Сильне й непохитне лідерство США є життєво важливим для світу і для справедливого миру", - наголосив Зеленський.

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Видання The New York Times пише, що підрахунок голосів на виборах у США ще триває. Але вже зараз відомо, що Трамп здобуває перемогу з великим відривом від своєї суперниці – кандидатки від демократів Камали Гарріс.

Наразі Трамп має 295 голосів колегії виборників, коли для перемоги треба набрати 270. Гарріс має 226 голосів, що свідчить про її поразку на виборах.

Вибори в США 2024 і Україна

5 листопада в США відбулися президентські вибори. Перемогу на них здобуває республіканець Дональд Трамп. Низка іноземних лідерів, у тому числі президент України, вже привітали його з перемогою.

Володимир Зеленський заявив, що цінує прихильність президента Трампа до підходу "мир через силу" у глобальних справах.

На переконання українського лідера, саме цей принцип може реально наблизити справедливий мир в Україні. Зеленський сподівається, що разом з Трампом вдасться втілити його в життя.

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