Гарріс обговорила з Трампом важливість мирної передачі влади.

Віцепрезидентка США Камала Гарріс, яка балотувалася на пост президента, привітала свого опонента Дональда Трампа з перемогою на виборах.

Про це пише Associated Press із посиланням на високопоставленого помічника Гарріс, який говорив на умовах анонімності. Зазначається, що демократка привітала Трампа телефоном

Окрім цього, Гарріс обговорила з Трампом важливість мирної передачі влади.

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Водночас NBC News уточнює, що віцепрезидентка США говорила з майбутнім президентом про "важливість мирної передачі влади і того, щоб бути президентом для всіх американців".

Також Дональду Трампу зателефонував чинний президент США Джо Байден. Він привітав його з перемогою на виборах і запросив до Білого дому для обговорення перехідного періоду, пише AP.

У Білому домі заявили, що співробітники узгодять дату зустрічі "найближчим часом".

Вибори у США: ви могли це пропустити

5 листопада у США відбулися президентські вибори, перемогу на яких здобуває республіканець Дональд Трамп. Низка іноземних лідерів вже привітали його з поверненням у Білий Дім, у тому числі президент України Володимир Зеленський.

"Ми очікуємо на епоху сильних Сполучених Штатів Америки під рішучим керівництвом Президента Трампа. Розраховуємо на подальшу потужну двопартійну підтримку України у Сполучених Штатах", – наголосив глава держави.

Тим часом у ЗМІ вже проаналізували, як перемога Трампа може вплинути на хід війни в Україні. NYT прогнозує, що політика США щодо підтримки України майже напевно зміниться. Але наразі неможливо сказати, як саме. Експерти побоюються, що Трамп змушуватиме Україну до певних поступок.

The Guardian писало, що під час переговорів по Україні із Трампом РФ може висунути неприйнятні для України умови. Іморвіно, Путін захоче контролю над всіма нібито "анексованими" ним регіонами – Луганщиною, Донеччиною, Херсонщиною та Запоріжжям.

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