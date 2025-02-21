Для проведення президентських і місцевих виборів потрібні будуть ще постанови ВРУ щодо їх призначення.

Після скасування воєнного стану в країні процедура, пов'язана з виборами народних депутатів, включається автоматично, а для проведення президентських і місцевих виборів потрібні будуть ще постанови ВРУ щодо їх призначення. Про ці нюанси сказав заступник Голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик в ефірі Київ24, коментуючи тему виборів в Україні, яку зараз активно підіймає президент США Дональд Трамп.

"Для того, щоб вибори стали можливими, потрібно скасувати воєнний стан. На заваді будь-яких виборів стає українська Конституція і українське законодавство на даний час. Тому ці розмови про вибори - політикам потрібно про себе нагадувати. А політики ззовні намагаються впливати на нашу владу і нею маніпулювати. Тому виникає тема виборів",- зауважив представник ЦВК України.

Дубовик наголосив, для того, щоб вибори стали можливми, потрібно скасувати воєнний стан.

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"Припиниться вогневе системне ураження нашої території і можна буде переходити до питання виборів. Після скасування воєнного стану включається конституційна процедура, пов'язана з виборами народних депутатів України. А Верховній Раді треба буде своїми постановами призначити президентські і місцеві вибори", - пояснив він.

На запитання, чи можна спочатку провести президентські вибори, він відповів, що важко сказати.

"От що стосується парламентських виборів – там чітко: скасовується військовий стан. Для цього рішення парламенту про проведення виборів не потрібно. ЦВК протягом місяця зобов'язана оголосити про початок виборчого процесу", - пояснив Дубовик.

Також він зазначив, що наразі виникає й інше питання: які саме вибори будуть проводитись, тому що наша Конституція і законодавство включає чергові, позачергові і проміжні вибори.

"Повоєнні вибори не врегульовані. Відома маніпулятивна заява одного з політиків, що вибори відбудуться 26 жовтня - в останню неділю жовтня, коли в нас за Конституцією мають відбутися чергові вибори народних депутатів. Але наша ВРУ засідає вже 6-й рік. Це політико-конституційне питання – чи це чергові вибори, чи повоєнні. І тут наш законодавець повинен або внести зміни у виборчий кодекс або прийняти спеціальний закон, яким врегулювати цю процедуру", - каже Дубовик.

Те ж саме стосується виборів президента.

"Які в нас? Може вони й чергові, але знову ж таки, ЦВК - виконавці і їм треба, щоб чітко була прописана процедура, чітко був визначений регламент. Ми створили робочі групи, ми експертно працюємо над цим, але відповідь на це повинні дати політики – народні депутати України", - сказав заступник голови ЦВК.

Вибори в Україні: останні новини

Тема виборів в Україні під час війни час від часу обговорюється в інформаційному просторі. Російський диктатор Володимир Путін давно намагається добитись проведення виборів в Україні, заявляючи, що нинішній президент Володимир Зеленський ніби нелегітимний. Представники країни-агресора маніпулюють питанням голосування, аби показати нібито "нелегітимність" української влади.

Риторику Путіна підтримав новий президент США Дональд Трамп. Він назвав Зеленського "диктатором без виборів". І провину на відсутність виборчого процесу в Україні він поклав саме на президента України, а не на кремлівського агресора, який вже три роки веде повномасштабну війну проти нашої країни.

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