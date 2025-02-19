Американський президент нарощує градус антиукраїнської риторики.

Президент США Дональд Трамп продовжує публічну критику українського лідера Володимира Зеленського. Цього разу господар Білого дому звинуватив президента України у розбазарюванні американської допомоги та у створенні диктатури. Відповідний допис Трамп опубликував у соцмережі Truth Social.

"Уявіть собі, скромно успішний комік Володимир Зеленський вмовив Сполучені Штати Америки витратити 350 мільярдів доларів на війну, яку неможливо виграти, яка ніколи не повинна була початися, але яку він, без США і "Трампа", ніколи не зможе закінчити. Крім того, Зеленський визнає, що половина грошей, які ми йому надіслали, "зникла", - написав Трамп.

При цьому він повторив раніше вже спростовані неправдиві розрахунки про те, що США начебто витратили на підтримку України на 200 мільярдів доларів більше, ніж Європа.

Відео дня

Разом з тим Трамп знову зачепив тему виборів в Україні, поставивши їх відсутністю під час війни у провину Зеленському.

"Він відмовляється від виборів, має дуже низький рейтинг в українських опитуваннях, і єдине, що у нього добре виходить - це грати на Байдені "як на скрипці". Диктатор без виборів", - написав американський президент.

Піднімаючи тему переговорів про мир в Україні, Трамп заявив, що Зеленському треба діяти швидко, "інакше у нього не залишиться країни".

"Ймовірно, Зеленський хоче, щоб "жирний потік" (іноземна допомога - УНІАН) тривав. Я люблю Україну, але Зеленський жахливо впорався зі своєю роботою, його країна розбита, а мільйони загинули без потреби – і так це триває далі", - написав Трамп.

Інші гучні заяви Трампа

Як писав УНІАН, одразу після зустрічі російської та американської делегацій в Саудівській Аравії Дональд Трамп звинуватив Володимира Зеленського у трирічній війні, хоча повномасштабне вторгнення здійснила Росія. Також Трампу не подобається, що в Україні на час дії воєнного стану заморожено проведення виборів.

Разом з тим Трамп заявив, що вірить запевненням Володимира Путіна у начебто бажанні зупинити війну.

Вас також можуть зацікавити новини: