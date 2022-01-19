Словацький чиновник зробив гучну заяву про Крим / .facebook.com/RichardSulik
Віце-прем'єр, міністр економіки Словацької Республіки Ріхард Сулик вважає, що Росія не поверне окупований Крим Україні.
Його заяву цитує словацьке видання Pravda.
Антиросійські санкції чиновник назвав невдалими, країни, за його словами, "повинні торгувати один з одним".
"І деякі з наших експортерів постраждали. Таким чином, санкції завдають тільки збитків, а Крим росіяни все одно не повернуть. Потрібно дивитися вперед і будувати відносини", - заявив Сулик.
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При цьому він додав, що напруга на кордоні України та РФ не сприяє налагодженню відносин.
Окупація Криму: довідка УНІАН
- Росія окупувала український Крим, ввівши на територію півострова військових і організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.
- 18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.
- Країни Заходу не визнали анексію Криму і ввели санкції проти Росії.
- Верховна Рада офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.