Чиновник також виступив проти антиросійських санкцій.

Віце-прем'єр, міністр економіки Словацької Республіки Ріхард Сулик вважає, що Росія не поверне окупований Крим Україні.

Його заяву цитує словацьке видання Pravda.

Антиросійські санкції чиновник назвав невдалими, країни, за його словами, "повинні торгувати один з одним".

"І деякі з наших експортерів постраждали. Таким чином, санкції завдають тільки збитків, а Крим росіяни все одно не повернуть. Потрібно дивитися вперед і будувати відносини", - заявив Сулик.

Читайте такожРНБО застосувала санкції через будівництво Керченського мосту

При цьому він додав, що напруга на кордоні України та РФ не сприяє налагодженню відносин.

Окупація Криму: довідка УНІАН