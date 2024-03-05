Глава держави наголосив, що кожен російський виконавець воєнних злочинів має знати, що буде притягнутий до відповідальності.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на видачу судом в Гаазі ордерів для арешту командувача дальньої авіації Російської Федерації генерал-лейтенанта Сергія Кобилаша та командувача Чорноморського флоту РФ адмірала Віктора Соколова.

У соцмережі X Зеленський привітав рішення Міжнародного кримінального суду видати ордери на арешт вископоставлених російських військових. Їх звинувачують у воєнних злочинах і злочинах проти людяності, скоєних під час російських масованих обстрілів цивільних людей та об'єктів критичної інфраструктури в Україні у 2022 та 2023 роках.

"Кожен російський командир, який віддає накази про завдання ударів по цивільним людям та об'єктам критичної інфраструктури, повинен знати, що справедливість настане. Кожен виконавець таких злочинів має знати, що він буде притягнутий до відповідальності", – наголосив президент.

Відео дня

Глава держави додав, що міжнародне правосуддя вимагає часу, але воно невідворотне.

"Ми докладаємо всіх зусиль, щоб жоден російський звір, відповідальний за вбивства українських дітей, жінок і чоловіків, не залишився безкарним. І жодна кількість зірочок на погонах, жодні кабінетні двері не сховають їх від відповідальності", – відзначив Зеленський.

Видача ордеру на арешт російських командувачів

Судді другої палати досудових проваджень Міжнародного кримінального суду сьогодні видали ордери на арешт російських командувачів Сергія Кобилаша та Віктора Соколова. Вони підозрюються у скоєнні воєнних злочинів в Україні під час нанесення ракетних ударів по українській енергетичній інфраструктурі у період щонайменше з 10 жовтня 2022 року до 9 березня 2023 року.

Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк, коментуючи це рішення, назвав його "бездоганним". За його словами, обидва командувачі системно й навмисно використовують військові інструменти "для масового умертвіння цивільного населення України та завзято виконують замовлення на масштабні ракетні обстріли території суверенної країни".

Вас також можуть зацікавити новини: