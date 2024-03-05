В Офісі президента впевнені, що російські воєнні злочини під час війни проти України отримають належні юридичні оцінки.

В Офісі президента України прокоментували рішення другої палати досудових проваджень Міжнародного кримінального суду видати ордери на арешт командувача дальньою авіацією Російської Федерації генерал-лейтенанта Сергія Кобилаша та командувача Чорноморського флоту РФ адмірала Віктора Соколова. Про це повідомив радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк в Telegram.

Подоляк вважає, що в МКС ухвалили "бездоганне рішення" відносно арешту Кобилаша та Соколова.

"Обидва ці персонажі системно й навмисно використовують військові інструменти для масового умертвіння цивільного населення України та завзято виконують замовлення на масштабні ракетні обстріли території суверенної країни", - наголосив Подоляк.

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При цьому, радник керівника ОП додав, що "це рішення явно вказує на три обставини, що змінилися".

"По-перше, воєнні злочини Росії отримають належні юридичні оцінки… По-друге, глобальний світ чітко фіксує тип тієї війни, яку Росія веде на території України й проти цивільного населення... І по-третє більше жодних табу на ордери для Росії та жодних "історичних відстрочень". Поіменна лава підсудних у глобальній юрисдикції для безумовних російських авторів, організаторів і виконавців воєнних злочинів", - відзначив Подоляк.

Ордер МКС на арешт Кобилаша і Соколова

Як повідомляв УНІАН, російські командувачі підозрюються у скоєнні імовірних воєнних злочинів в Україні під час нанесення ракетних ударів по українській енергетичній інфраструктурі у період щонайменше з 10 жовтня 2022 року до 9 березня 2023 року. Зокрема, тоді збройні сили РФ під командуванням Кобилаша та Соколова здійснювали кампанію з нанесення повітряних ударів по електростанціям та підстанціям у багатьох місцях в Україні.

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