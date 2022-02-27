Титулований спортсмен вступив в тероборону рідного Білгород-Дністровська.

Знаменитий боксер Василь Ломаченко вступив в один з батальйонів територіальної оборони Одеської області.

Про це в Facebook повідомив мера міста Білгород-Дністровський Віталій Граждан.

"Білгород-Дністровський батальйон територіальної оборони сформований і озброєний. Наші бійці охоронятимуть порядок у рідному місті та не допустять диверсантів та мародерів. Разом з нами в теробороні Василь Ломаченко!"- написав громадян і розмістив відповідне фото.

Довідка УНІАН. Український боксер-професіонал Віталій Ломаченко - один з найтитулованіших боксерів світу. Дворазовий олімпійський чемпіон, дворазовий чемпіон світу, чемпіон Європи, багаторазовий чемпіон України.

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