Політики оцілини свої послуги у 2,5 мільйони доларів.

Служба безпеки України викрила керівників однієї з партій на вимаганні коштів за включення особи до виборчого списку та "підтримку" в політичній кар’єрі.

Як повідомляє прес-центр спецслужби, голова політпартії та керівник її територіального осередку вирішили заздалегідь "підготуватися" до наступних парламентських виборів і продати нібито "прохідне" місце у своєму списку. Свої послуги вони оцінили у 2,5 мільйони доларів.

"Для цього розробили спеціальний маршрут просування політичними сходами: вступ до партії, посада голови районного осередку. Згодом за винагороду навіть бралися призначити чоловіка радником керівника ПрАТ "Київводоканал" – для успішного старту політичної кар’єри. Кошти повинні були передаватись зловмисникам за графіком, складеним головою партії. Сума першого траншу становила 50 тисяч доларів. Правоохоронці затримали зловмисників "на гарячому", під час передачі першої частини", - сповістили в СБУ.

Наразі вирішується питання повідомлення фігурантам про підозру за 2 статтями Кримінального кодексу України - ч.3 ст. 369-2 (одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди) та ч.4 ст.190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою).

За інформацією "УП", йдеться про партію "Наш край". На фото, наданими СБУ, можна побачити характерну символіку у синьо-білих кольорах.

Партія "Наш край" була зареєстрована у 2011 році під назвою "Блокова партія", у 2014 перейменована. Співзасновниками партії виступили Олександр Мазурчак, Юрій Гранатуров, Олександр Фельдман, Антон Кіссе та Сергій Кальцев, які були членами "Партії регіонів". Згодом партію очолювали 3 співголови: Олександр Мазурчак, Антон Кіссе та Сергій Шахов.

Три представники партії у 2019 році були обрані народними депутатами. Це Антон Кіссе (група "За майбутнє"), Валерій Давиденко та Сергій Шахов (група "Довіра").

В травні 2020 року Валерія Давиденка було знайдено з вогнепальним пораненням, причиною смерти слідство вважає самогубство.

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