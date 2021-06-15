5 червня Велика палата Верховного суду залишила в силі протокол ЦВК, яким Вірастюка визнано обраним народним депутатом.

Василь Вірастюк, який переміг на виборах у 87-му окрузі на Івано-Франківщині, під оплески і вигуки "Ганьба" склав присягу народного депутата України.

Як передає кореспондент УНІАН, під час зачитування присяги Вірастюком депутати фракції "Слуга народу" стояли і оплесками вітали його.

Водночас низка депутатів у сесійній залі вигукували "Ганьба".

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Суперечлива перемога Вірастюка у 87-му окрузі

Як повідомляв УНІАН, 28 березня у 87-му окрузі на Івано-Франківщині відбулись довибори до Верховної Ради.

23 квітня ЦВК підтвердила перемогу кандидата від "Слуги народу" Вірастюка на цих виборах. Згідно з протоколом окружної виборчої комісії, Вірастюк набрав 15 тис. 536 голосів. Водночас його конкурент – кандидат від партії "За майбутнє" Олександр Шевченко - 15 тис. 114 голосів.

1 травня Велика палата ВС скасувала протокол ЦВК, яким Вірастюка визнано обраним народним депутатом. Рішення було ухвалено за апеляційною скаргою Шевченка.

5 травня, враховуючи таке рішення суду, ЦВК встановила відсутність правових підстав для реєстрації Вірастюка народним депутатом.

19 травня ЦВК вдруге встановила результати виборів у 87-му окрузі. Результати встановлені без врахування даних голосування на 6 виборчих дільницях, голосування на яких ЦВК визнала недійсним. Переможцем став Вірастюк.

23 травня Верховний суд скасував протокол ЦВК про встановлення результатів виборів у 87-му окрузі та визнання Вірастюка обраним депутатом.

26 травня ЦВК оскаржила це рішення.

5 червня Велика палата Верховного суду залишила в силі протокол ЦВК, яким Вірастюка визнано обраним народним депутатом.

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Автор: Надя Пришляк