Раніше ЦВК вдруге встановила результати виборів у 87-му окрузі без врахування даних голосування на 6 виборчих дільницях.

Центральна виборча комісія оскаржила рішення Верховного Суду щодо скасування протоколу ЦВК про встановлення результатів виборів у 87-му окрузі та визнання кандидата від «Слуги народу» Василя Вірастюка обраним депутатом.

Про це йдеться у повідомленні ЦВК у Facebook.

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Сьогодні після детального опрацювання рішення Верховного Суду Комісія подала апеляційну скаргу на це рішення.

«ЦВК вкотре наголошує, що зараз немає однозначного юридичного алгоритму дій та правового механізму для розв’язання ситуації на 87-му окрузі. В такому випадку встановлення результатів можливе лише на підставі та з урахуванням висновків суду», – повідомляє Центрвиборчком.

Вибори у 87-му окрузі: хронологія подій

28 березня відбулися парламентські вибори у 87-му окрузі на Івано-Франківщині.

23 квітня ЦВК підтвердила перемогу Вірастюка, який набрав 15 тис. 536 голосів.

Водночас його конкурент – Шевченко отримав 15 тис. 114 голосів.

1 травня Велика палата ВС скасувала протокол ЦВК, яким Вірастюка визнано обраним народним депутатом. Рішення було ухвалено за апеляційною скаргою Шевченка.

5 травня, враховуючи таке рішення суду, ЦВК встановила відсутність правових підстав для реєстрації Вірастюка народним депутатом України.

19 травня ЦВК вдруге встановила результати виборів у 87-му окрузі. Результати встановлені без врахування даних голосування на 6 виборчих дільницях, голосування на яких ЦВК визнала недійсним.

24 травня Верховний суд скасував протокол Центральної виборчої комісії про встановлення результатів виборів у 87-му окрузі та визнання кандидата від "Слуги народу" Василя Вірастюка обраним депутатом.

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Автор: Яна Ставська