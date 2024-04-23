Віталій Половенко займався питаннями тилового забезпечення.

Уряд звільнив з посади заступника міністра оборони полковника Віталія Половенка. Він займався питаннями тилового забезпечення.

Про це повідомив постійний представник Кабінету міністрів України у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram. Водночас причина звільнення не вказується.

Зазначимо, що звільнено також заступника голови Національної соціальної сервісної служби України Тетяну Лакітонову. Посаду втратив і голова Ужгородської районної державної адміністрації Закарпатської області Юрій Гузинець.

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Хто такий Віталій Половенко

1 грудня уряд призначив полковника Віталія Половенка заступником міністра оборони України. Зокрема, напрямком його обов'язків було визначено питання тилового забезпечення.

Він мав відповідати за розробку та запровадження нових стандартів у системі продовольчого забезпечення; удосконалення системи речового забезпечення; вчасне та повне тилове забезпечення воїна на фронті

З 2019 року Віталій Половенко був начальником відділу тилового забезпечення логістики Національного університету оборони України.

Варто зазначити, що він є учасником бойових дій та кандидатом військових наук.

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