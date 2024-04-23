Рішенням КМУ сьогодні виділено понад 8 млрд грн на ці цілі.

Сьогодні, 23 квітня, уряд ухвалив рішення про виділення 8 мільярдів гривень виділяємо на будівництво фортифікацій.

"Шляхом перерозподілу видатків держбюджету сьогодні понад 8 млрд грн виділяємо на будівництво фортифікацій", – повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він наголосив, що від початку 2024 року на зміцнення оборонних рубежів було спрямувано майже 38 млрд грн. При цьому додав, що на ці цілі й далі виділятимуться кошти.

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"На цьому не збираємося зупинятися. Наше завдання – створити надійний оборонний вал, що захистить наших воїнів та дасть більше переваги нашій армії на полі бою", - зазначив прем’єр-міністр України.

Він додав, що всі додаткові ресурси й надалі буде спрямовано на обороноздатність України. За його словами, йдеться про внутрішні надходження і кошти від партнерів.

Фортифікації в Україні - останні новини

В квітні президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Харківської області ознайомився з процесом зведення оборонних споруд та укріплень поблизу кордону з Російською Федерацією. Він тоді зазначив, що російські загарбники мають бачити, що Україна готова оборонятися і тому зводить міцні фортифікаційні споруди.

Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов зазначив, що фортифікації складаються з розгалуженої системи траншей, бліндажів та інших видів укриттів. У регіоні облаштовують загороджувальні рубежі: бетонні піраміди, "зуби дракона", протитанкові рови.

Проект із будівництва фортифікаційних споруд розробило Міністерство оборони України, урахувавши досвід бійців на першій лінії захисту.

Також побував і в Чернігівській області, де оглянув фортифікації та заслухав військове керівництво.

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