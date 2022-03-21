Президент США проведе двосторонню зустріч з польським лідером Анджеєм Дудою.

Білий дім заявив, що президент США Джо Байден відвідає Польщу цього тижня для обговорення України.

Як зазначається в повідомленні Білого дому, в п'ятницю, 25 березня, Байден попрямує до Варшави, де проведе двосторонню зустріч з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Його поїздка відбудеться наступного дня після того, як він зустрінеться з союзниками за НАТО, лідерами G7 і лідерами Європейського Союзу в Брюсселі для обговорення міжнародних зусиль з підтримки України після вторгнення Росії.

"Президенти обговорять, як Сполучені Штати разом із союзниками та партнерами реагують на гуманітарну кризу та кризу прав людини, викликану невиправданою та неспровокованою війною Росії проти України", - повідомила прес-секретарка Білого дому Джен Псакі.

Як писав УНІАН, 8 березня стало відомо про готовність уряду Польщі передати в розпорядження Сполучених Штатів Америки всі свої винищувачі МіГ-29, про які просила Україна.

Водночас Польща закликала США на заміну надати їй старі літаки з відповідними експлуатаційними можливостями.

У заяві також говорилося, що польський уряд закликає чинити так само і інших союзників по НАТО, які мають на озброєнні літаки МіГ-29.

У Пентагоні назвали необґрунтованою ініціативу Польщі віддати в розпорядження Сполученим Штатам свої Міг-29, щоб надалі зробити можливою передачу цих винищувачів Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: