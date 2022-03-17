При цьому він зазначив, що планує поговорити з головою КНР Сі Цзіньпіном і пожартував, що Сі "пам'ятає все, що я сказав".

Президент США Джо Байден вважає Володимира Путіна "головорізом". Американський лідер назвав президента РФ "кривавим диктатором", який "веде аморальну війну проти народу України".

Про це американський президент заявив під час заходу до Дня Святого Патріка.

За його словами, на тлі війни проти України "активізувалася" Ірландія, завдяки чому відносини в США "набувають ще більш інтенсивний форум співпраці, ніж будь-коли, через нейтралітет Ірландії".

"Путін платить високу ціну за свою агресію, і вони є однією з причин, по якій ціна стає такою високою", - заявив Байден.

При цьому він зазначив, що планує поговорити з головою КНР Сі Цзіньпіном і пожартував, що Сі "пам'ятає все, що я сказав".

Війна в Україні

Президент США Джо Байден після вторгнення РФ в Україну 24 лютого відмовився зустрічатися з Путіним.

16 березня Сенат США одноголосно визнав Путіна військовим злочинцем, засудивши "насильство, військові злочини, злочини проти людяності", вчинені російськими збройними силами.

Міжнародний суд ООН в Гаазі засудив атаку РФ на українців, спростувавши кремлівське кліше про нібито "геноцид" росіян в Україні. Згідно з рішенням, Москва повинна негайно забрати своїх військових і найманців з України.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба згодом додав, що Росію ще чекає виплата репарацій Україна.

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