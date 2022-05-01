Під час перемовин Блінкен повернення американських дипломатів в Україну.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і держсекретар США Ентоні Блінкен провели телефонну розмову, під час якої обговорили допомогу Україні в розмірі 33 мільярдів доларів.

Про це повідомляє Держдеп США.

"Секретар наголосив на твердій підтримці Сполученими Штатами суверенітету та територіальної цілісності України перед обличчям жорстокої агресії Росії", - йдеться у повідомленні.

Крім того, Блінкен повідомив Кулебі про повернення американських дипломатів в Україну, включаючи перші візити до Львова цього тижня та плани якомога швидше повернутися до Києва.

Кулеба та Блінкен під час телефонної розмови обговорили звернення президента США Джо Байдена до Конгресу про надання безпекової, економічної та гуманітарної допомоги в розмірі 33 мільярдів доларів.

"Я наголосив на останніх кроках США у підтримці суверенітету та територіальної цілісності України перед обличчям жорстокої неспровокованої війни Кремля", - прокоментував розмову Блінкен у Twitter.

Як повідомляв УНІАН, на тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України Конгрес США готовий підтримати запит президента Джо Байдена на виділення $33 млрд допомоги Україні.

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