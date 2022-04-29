США готові виділяти допомогу в необхідних Україні обсягах.

На тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України Конгрес США готовий підтримати запит президента Джо Байдена на виділення $33 млрд допомоги Україні.

Про це заявила спікер Палати представників Ненсі Пелосі федерального органу, повідомляє Укрінформ.

Пелосі зазначила, що США готові виділяти допомогу в необхідних Україні обсягах, у тому числі у сфері оборони, економіки та гуманітарних потреб.

За словами Пелосі, зараз Конгрес працює над розв'язанням важливих питань. При цьому, за її словами, немає сумнівів у тому, що ці запити будуть затверджені.

Конгрес готовий підтримати запит про притягнення російських чиновників і олігархів до відповідальності за розв'язану проти України війну.

Війна в Україні:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

26 квітня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що ЗСУ почали переводити на озброєння НАТО і стандарти Альянсу.

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