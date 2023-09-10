Гроші почнуть надходити з 2025 року.

Південна Корея виділить Україні фінансову допомогу на суму $2 млрд, починаючи з 2025 року

Про це оголосив президент країни Юн Сок Йоль, передає Reuters. Уточнюється, що південнокорейський лідер розповів про надання нового пакета допомоги під час саміту лідерів "Великої двадцятки" в Індії.

Зазначимо, що Південна Корея є союзником США і великим експортером зброї, але не піддається на прохання Заходу допомогти озброювати ЗСУ безпосередньо, посилаючись на торговельні зв'язки з РФ.

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Допомога Україні від Південної Кореї

Перед цим влада Південної Кореї заявила, що до кінця 2024 року виділить Україні допомогу в розмірі $300 млн, а в 2022 році Сеул надав Києву допомоги на загальну суму в $100 млн, включаючи партії бронежилетів і касок для ЗСУ.

Візит Юн Сок Йоля до Києва

В середині липня до Києва з візитом приїжджав Юн Сок Йоль. В ході візиту він пообіцяв збільшити військову і гуманітарну допомогу в боротьбі з РФ. Зокрема, Південна Корея надасть Україні додаткове обладнання для розмінування.

Також президент Південної Кореї висловив сподівання, що рівень військової підтримки України цього року буде набагато вищим. Також Корея цього року підтримає Київ у можливості надання Світовим банком ще $10 млн.

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