Сеул також збільшив фінансову допомогу й для інших регіонів світу.

Південна Корея 29 серпня оголосила про фінансову допомогу Україні в 2024 році в розмірі 520 мільярдів вон, а це 394 мільйонів доларів. Озвучена сума у вісім разів більше, ніж та, яку виділили, в поточному році.

Видання Reuters пише, що пакет допомоги від Сеула включає 130 мільярдів вон або 100 мільйонів доларів на відновлення, 260 мільярдів вон або близько 200 мільйонів на гуманітарну допомогу. Крім того, ще 130 мільярдів вон або 100 мільйонів доларів передадуть через міжнародні організації.

Крім допомоги Україні Юн оголосив про збільшення офіційної допомоги Південній Кореї з метою розвитку стратегічних регіонів, включаючи Азіатсько-Тихоокеанський регіон і Африку, з 1,4 трильйона вон до 2 трильйонів вон, а це 1,51 мільярда доларів.

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Збільшення закордонної допомоги є частиною заходів, спрямованих на те, щоб допомогти південнокорейським компаніям вийти за кордон і захистити національні інтереси, такі як ланцюги поставок, а також взяти на себе відповідальність в якості ключового члена світової спільноти.

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В середині липня в Україну з візитом прибув президент Південної Кореї Юн Сок Йоль. Тоді він пообіцяв "більше військових поставок" у поточному році. Крім того, оголосив про надання 150 мільйонів доларів для підтримки України.

На початку серпня з'явилася інформація, що США підписали контракти з Болгарією і Південною Кореєю, а також переконують Японію приєднатися постачання боєприпасів Україні.

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