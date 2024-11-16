Зараз Київ намагається якнайшвидше "записатися на прийом" до Трампа, аби перетягнути його на свій бік перед майбутніми мирними переговорами з РФ.

Україна має козир, аби перетягнути Дональда Трампа на свій бік у переговорах про припинення війни з Росією. Цей козир містився в так званому плані перемоги, який Володимир Зеленський раніше передав союзникам. Цей пункт залишався прихованим від громадськості, пише Welt.

Видання зазначає, що у Києві дуже нервують через невизначені перспективи, які несе в собі досі неоголошена стратегія Трампа щодо закінчення війни. Президент Володимир Зеленський зараз усіма силами намагається покращити своє становище, щоб не погоджуватися на все, що Києву спробують нав’язати. Посилаючись на джерела в українських урядових колах, Welt пише, що зараз Київ намагається якнайшвидше "записатися на прийом" до Трампа.

Зокрема стверджується, що Зеленський і Трамп ще у вересні на зустрічі в Нью-Йорку обговорювали раніше невідому частину плану перемоги. Цей пункт передбачає, що саме Трамп може в майбутньому вирішувати, кому дозволено інвестувати в Україну. "Хто завгодно, але не Китай" – так описували ідею. Логіка цього полягає в тому, щоб утримати Пекін від будь-яких майбутніх планів щодо України, щоб він не отримав доступу до цінних ресурсів.

Відео дня

За словами інсайдера, Зеленському порадили у спілкуванні з Трампом педалювати тему Китаю в контексті російсько-української війни. Мовляв, "Індійсько-Тихоокеанський театр воєнних дій починається в Україні". Саме тому Україна запропонувала надати західним партнерам першочерговий доступ до своїх викопних ресурсів.

Пропозиція замінити американські війська в Європі українськими солдатами теж була спрямована саме на Трампа. Витрати на розміщення американських солдатів у Європі дратували Трампа ще під час його першого терміну перебування на посаді.

"Для Зеленського багато залежатиме від успіху цієї стратегії в найближчі тижні. Щойно війна закінчиться, незалежно від того, через хорошу чи погану угоду для України, йому доведеться провести президентські вибори, які були відкладені з травня цього року. Вирішальним для його політичного майбутнього буде те, чи буде угода кращою за проект договору, узгоджений під час мирних переговорів у Стамбулі у квітні 2022 року. (...) Тоді Київ був готовий піти на великі поступки, щоб закінчити війну", – пише Welt.

Стамбульський проект мирної угоди

Як писав УНІАН, у червні цього року газета The New York Times опублікувала повний текст проекту мирної угоди між Україною та Росією, датований 15 квітня 2022 року. Документ був узгоджений у загальних рисах обома сторонами, однак деякі пункти були викладені у двох версіях, запропонованих кожною зі сторін, але не погоджені другою стороною.

Зокрема тоді пропонувалося винести статус Криму за дужки і відкласти його обговорення на потім. Україна мала визнати "законність" окупації Донбасу терористичними угрупованнями "ДНР" та "ЛНР". Україні заборонявся вступ в НАТО, а ЗСУ потрібно було скоротити до 100 тисяч осіб.

Також Росія вимагала заборонити прославлення ОУН-УПА, зробити російську мову офіційною, скасувати санкції проти себе. Україна домоглася включення у документ пункту про західну допомогу у разі нової агресії РФ, але Москва хотіла, аби у неї було право вето на таку допомогу.

Вас також можуть зацікавити новини: