Україна представила партнерам План перемоги, який містить усе необхідне, щоб позбавити Росію будь-яких альтернатив, крім миру.

Після повної реалізації Плану перемоги, представленого Україною, ми побачимо Росію на Саміті миру. Про це заявив президент Володимир Зеленський на парламентському саміті Кримської платформи.

Він нагадав, що Україна представила партнерам План перемоги, який містить усе необхідне, щоб позбавити Росію будь-яких альтернатив, на які вона зараз розраховує, окрім справедливого миру.

"Коли та якщо План перемоги буде повністю реалізований, ми побачимо Росію на Саміті миру. Ми побачимо реалізованою Формулу миру. Побачимо повністю відновлену дієвість цілей і принципів Статуту ООН. Сьогодні, у Міжнародний день ООН, особливо потрібно про це сказати. Сказати тоді, коли мету, заради якої створена ООН, захищають не Радбез ООН і навіть не функціонери ООН, а ось такі формати співпраці, як Кримська платформа чи як Саміт миру. І дуже хотілося б нагадати міжнародній бюрократії та політичним лідерам, що сьогодні День ООН в усьому світі, а не десь у Казані", - сказав Зеленський.

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План перемоги України

Як повідомляв УНІАН, днями речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати підтримують справедливий мир в Україні: "Очевидно, що ми все ще розглядаємо в його деталях. Тому я не збираюся вдаватися в подробиці кожного окремого пункту. Але скажу, що, як ми чітко дали зрозуміти, ми підтримуємо план президента Зеленського щодо справедливого миру".

Кірбі наголосив на важливості підтримки плану перемоги українським народом й підкреслив, що США не будуть вести жодних дискусій щодо України без участі офіційного Києва.

Радник голови ОПУ Михайло Подоляк заявив, що план перемоги, який президент презентував західним країнам, насамперед орієнтований на них - на їхні бюджети, інвестиції, складські мілітарні можливості.

"Але потрібна стимуляція і внутрішнього ринку... Як має економіка працювати, що мають у цій економіці робити правоохоронні органи тощо", - пояснив Подоляк.

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