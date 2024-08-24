Радник глави Офісу президента розповів, чому російський диктатор не може закінчити війну проти України.

Росія хоче програти війну Україні, а російський диктатор Володимир Путін не хоче.

Таку думку висловив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк. "Путін буде тільки воювати. Чому? Тому що війна - це і є його юридичний або не-юридичний, силовий захист", - пояснив політик.

Він зазначив, що щойно війна закінчиться, одразу ж почнуться і внутрішні, і зовнішні питання до Путіна. "Вони приведуть його або на лаву підсудних, або на інші лави, але це вже місцевий народ буде вирішувати", - висловив упевненість Подоляк.

Політик також упевнений, що російський народ хоче програти, тому що це єдиний історичний шанс скинути путінський режим, який у підсумку "обнулить" РФ за дуже короткий час.

Ситуація в Курській області

Операція ЗСУ в Курській області РФ, яка почалася вранці 6 серпня, показала, що в армії РФ є безліч вразливих місць. Також вона послала політичне повідомлення союзникам Києва, що Україна не приречена, а може змінити хід війни.

Як зазначив генерал-майор австралійської армії у відставці Мік Раян, мета вторгнення ЗСУ - показати, що "перемога РФ не є неминучістю, і що Україна може битися і перемагати". При цьому він закликав Захід не тільки зберегти підтримку України, а й послабити обмеження на використання переданої зброї.

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