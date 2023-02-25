Він підкреслив, що Росія повинна програти війну в Україні.

Президент Володимир Зеленський наголошує, що Україна зробить свою формулу миру основою нової безпеки в Європі та світі.

Як повідомляється на сайті президента, про це Зеленський сказав у своєму зверненні до учасників Міжнародного форуму в Каунасі.

"Нині - видатний час. Час, коли ми можемо вибороти й гарантувати нашу з вами свободу не просто на роки, не просто на десятиліття. Зараз такий час, коли ми можемо захистити нашу з вами свободу назавжди. Росія повинна програти в Україні. Російський реваншизм має назавжди забути про Київ і Вільнюс, про Кишинів і Варшаву, про наших братів у Латвії та Естонії, у Грузії та в кожній іншій країні, якій нині погрожують російські вбивці", - наголосив Зеленський.

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Він додав: "Ми можемо це. У нас є цей історичний шанс".

Глава держави подякував литовському народу за те, що вони разом з українцями роблять усе, аби не втратити цей історичний шанс.

"Оборонна допомога, політична, економічна, гуманітарна - немає такої сфери, в якій Україна не відчула б щирості та рішучості Литви. Українці завжди це пам'ятатимуть і завжди зберігатимуть вдячність за це", - зауважив Зеленський.

Він підкреслив, що вірить, що саме цього року "ми можемо додати до нашої з вами історії ще одну віху: нашу з вами спільну перемогу в війні проти спільного ворога".

"Ми збережемо нашу незалежність. Точно збережемо. А отже, уже зараз ми маємо діяти так, щоб дати нашим народам надійні гарантії неповернення зла. Українська формула миру - це десять пунктів, які дають саме такі гарантії. Це очевидно необхідні безпекові пункти. Це очевидно необхідна деокупація України. І це очевидно необхідна справедливість для всіх, хто постраждав від російської агресії", - зазначив глава держави.

Зеленський наголосив, що жодній людині на землі більше ніколи не мають загрожувати голод і радіаційні катастрофи, агресії та терор, руйнація енергетики та блекаут міжнародного права, депортації та екоциди.

"Росія несе все це своєю агресією. Ми приберемо все це. Наші героїчні воїни це зроблять. Наша співпраця з вами і з усім світом це зробить. Наша формула миру це зробить. І як наслідок, ми зробимо нашу формулу миру основою нової безпеки всіх у Європі та кожного у світі, хто цінує життя", - підкреслив президент. Він висловив упевненість, що Литва буде на цьому шляху разом з Україною.

Українські формула миру

Як відомо, формула миру Зеленського складається з 10 пунктів.

"Нагадаю, що формула миру це десять пунктів – від ядерної безпеки до відновлення територіальної цілісності нашої держави, від енергетичної безпеки до повернення всіх військовополонених і депортованих, яких утримують на території Росії", - зазначив президент.

При цьому міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Кремль ні з ким не розмовлятиме на основі формули миру.

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