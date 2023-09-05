Михайло Подоляк звинуватив комісара Еріка Месі в заохоченні дій Москви.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк засудили заяву ООН про нібито відсутність достатніх доказів геноциду в Україні. Він заявив, що організація демонструє нескінченний майстер-клас "політичної беззубості та непрямого заохочення злочинця".

"Що таке політична беззубість і непряме заохочення злочинця? Нескінченний майстер-клас від ООН. Цього разу комісар Ерік Месі, глава ООН. Комісія прямо заявляє, що не бачить наміру вчинити злочини геноциду з боку Росії проти громадян України. Ще б пак, адже росіяни прийшли нас вбивати... по-доброму, масово. Саме українців, але без умислу. І ракети летять на міста щоночі, так само по-доброму. І спроба зруйнувати енергетичну інфраструктуру взимку, щоб люди гинули від морозів -абсолютно випадкова", - написав Подоляк до соцмережі Х.

При цьому він зазначив, що в ООН не вважають геноцидом повномасштабну війну, яка триває понад 560 днів, коли українські міста і села стираються з лиця землі.

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"І офіційні заклики "вбий українця!" не мають наміру. І тортури у фільтраційних таборах з примусом відмовитися від української ідентичності і нав'язати російську - теж з любов'ю. Міністерство любові. Ах так, росіяни ще не діють так, як в Руанді, не вбивають людей мільйонами. От якби українці добровільно виходили на дорогу, ставали на коліна, покірно віддавали голову російському солдату, щоб він її відрізав, масово, для протоколу, тоді так. Тоді мова йде про геноцид", - обурився радник глави ОПУ.

Політик вказав, що ООН, мабуть, вважають ситуацію в Україні нібито "правильною війною", де трохи ріжуть, палять, ґвалтують на етнічно-державному ґрунті.

"І нехай собі продовжують, так, пане Месі? Вони мають право, тому що ООН це заохочує, так?" - підсумував Подоляк.

Геноцид в Україні - заява ООН

4 вересня глава спецкомісії ООН Ерік Месі заявив, що в організації не побачили достатніх доказів "умислу злочинців" в рамках розслідування російського геноциду проти українського народу.

За його словами, геноцид - це фізичне або біологічне знищення певної групи людей і цього нібито немає в Україні. Водночас ООН бачить злочини армії РФ у двох категоріях - катуванням і руйнуванням енергетичних об'єктів України.

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