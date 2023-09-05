Чиновник відзначився критикою щодо висновку Комісії, обізвавши її членів "сліпими кротами" через згадку про злочини РФ.

Міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні відзначилася спірним висновком про геноцид проти українського народу й "отримала" за це від колишнього президента РФ Дмитра Медведєва.

Попри те, що голова Комісії Ерік Мьосе 4 вересня заявив про недостатню кількість доказів, щоб ООН могла визнати факт наявності геноциду, він також згадав про серію злочинів, які скоїли російські військові в Україні. Це не сподобалося Медведєву. Він оголосив, що в Комісії засідають "сліпі кроти".

"Варто припинити вести себе як сліпі кроти. І, як слід протерши свої зенки, просто подивитися в потрібному напрямку. У бік злочинного київського режиму", - зазначив заступник голови Ради Безпеки РФ.

У цьому контексті він згадав про "криваву війну" на Донбасі, яку розв'язала Росія, перевернувши ситуацію з "ніг на голову". Водночас Медведєв визнав, що через бойові дії на тимчасово окупованих територіях Донецької області були вбиті або отримали поранення тисячі українців.

Чиновник закликав ООН знайти свою совість і остаточно оголосити, що ніякого геноциду Росія не здійснює: "Потрібно остаточно втратити совість, щоб не бачити цього і намагатися знайти свідчення того, що геноцид нібито вчиняє Росія".

На додачу колишній лідер РФ додав, що окупанти продовжуватимуть війну в Україні до "перемоги", поки причетні до війни на Донбасі не "згорять у пеклі".

"І нехай будуть вони прокляті незалежно від правової кваліфікації їх дій. Нехай згорять в пеклі!",- підсумував він.

Комісія ООН не побачила геноциду РФ проти українців

Нагадаємо, 4 вересня голова Спеціальної комісії ООН Ерік Мьосе заявив, що організація не бачить достатньої кількості доказів щодо "умислу злочинців" в рамках розслідування, чи здійснює РФ геноцид проти українського народу.

Він підкреслив, що геноцид - це фізичне або біологічне знищення певної групи, чого не простежується в Україні. Водночас Мьосе вказав, що ООН бачить злочинні дії РФ по 2 категоріям: тортурам і руйнуванням енергетичних об'єктів України.

Відзначимо, що в той же день журналісти "Радіо свобода" опублікували розслідування злочинів Росії щодо ув'язнених з Херсонської області (їх під час окупації вивезли в СІЗО РФ. Ув'язнені, яким вдалося врятуватися, розповіли про тортури і розстріли).

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