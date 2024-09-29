За його словами, Росія оцінюватиме, наскільки західні країни зрозуміли його застереження.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров під час виступу на Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку застеріг світ від спроб "здобути перемогу над ядерною державою".

Як пише AP, я своїй промові голова МЗС повторив кремлівську пропаганду про те, що Захід нібито використовує Україну як інструмент для стратегічної поразки Росії і готує Європу до участі в цій "самовбивчій авантюрі".

"Я не збираюся обговорювати безглуздість і небезпеку самої ідеї битися до перемоги з ядерною державою, якою є Росія", — завуальовано пригрозив міністр.

Відео дня

Водночас під час прес-конференції після виступу він наголосив, що незалежно від того, чи отримають ЗСУ дозвіл на застосування зброї великої дальності, РФ оцінюватиме, наскільки західні країни зрозуміли його застереження.

Ядерні погрози РФ

Як повідомляв УНІАН, правитель РФ Володимир Путін знову перейшов до погроз, оголосивши про зміну своєї доктрини ядерного стримування. Тепер Кремль може застосувати ядерну зброю по неядерній державі навіть через запуск безпілотників.

Серед інших пунктів - можливість застосування ядерної зброї РФ у разі агресії проти Білорусі, а також створення критичної загрози російському суверенітету при застосування противником звичайної неядерної зброї.

Військовий експерт Петро Черник розкрив, у якому зараз стані російська ядерна зброя.

Вас також можуть зацікавити новини: