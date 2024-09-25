Хоча Україна прямо не була згадана, внесені зміни явно прописані під нинішню ситуацію в російсько-українській війні.

Росія внесла поправки до своєї доктрини ядерного стримування, і тепер вона може завдати ядерного удару по неядерній державі, наприклад, через запуск безпілотників. Про це розповів російський диктатор Володимир Путін, повідомляє прес-служба Кремля.

Так, на нараді з "ядерного стримування" Путін повідомив, що військово-політична обстановка у світі змінюється і створює для Росії нові загрози та ризики, у зв'язку з чим Росія оновлює "Основи державної політики в галузі ядерного стримування". Це документ, у якому офіційно визначено і деталізовано ядерну стратегію Росії.

Розширено категорію держав і військових союзів, щодо яких проводиться ядерне стримування, доповнено перелік військових загроз, для нейтралізації яких виконуються заходи ядерного стримування.

Зокрема Путін озвучив такі новації:

агресія проти Росії з боку будь-якої неядерної держави , але за участю або за підтримки ядерної держави розглядається як їхній спільний напад на Російську Федерацію;

, але за участю або розглядається як їхній спільний напад на Російську Федерацію; РФ може застосувати ядерну зброю, якщо отримає достовірну інформацію про масований старт "засобів повітряно-космічного нападу" (літаки стратегічної і тактичної авіації, крилаті ракети, безпілотники , гіперзвукові та інші літальні апарати) і перетин ними російського кордону;

, гіперзвукові та інші літальні апарати) і РФ може застосувати ядерну зброю в разі агресії проти Білорусі;

РФ може застосувати ядерну зброю, якщо противник, використовуючи звичайну неядерну зброю, створює критичну загрозу російському суверенітету.

Ядерні погрози Росії: останні новини

Як писав УНІАН, Росія систематично намагається залякувати Захід натяками на готовність застосувати ядерну зброю. Наприклад, нещодавно спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін пригрозив вдарити балістичними ракетами по Європарламенту в Страсбурзі, якщо Україні дозволять глибокі удари по території РФ.

Близькі до Кремля джерела заявили газеті The Washington Post, що тактика залякування Заходу ядерною зброєю втрачає свою ефективність. Тепер Володимир Путін повинен придумати якісь нові інструменти для того, щоб захистити свої "червоні лінії". Однак поки що нічого, крім перекладання ядерного кийка з руки в руку, придумати не вдалося.

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