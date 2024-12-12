За словами польського політика, Захід орієнтований на кордони України, які визнані міжнародні правом, а не на теперішню ситуацію.

Попри дуже складну ситуацію на фронті, перспектива припинення вогню в Україні наближається швидко, тому відновлення України може початися у другій половині 2025 року. Таку думку висловив уповноважений представник польського уряду щодо відновлення України Павло Коваль в інтерв'ю РАР.

"Зараз видається, що всі готуються до відновлення наступного року, що воно скоро почнеться. За моїми оцінками, це почнеться в другій половині наступного року", - сказав політик.

Він наголосив, що війна не закінчиться швидко, а максимум, що буде, це "припинення вогню" та закінчення гарячої фази конфлікту. За його словами, постає питання в тому, за яких умов це відбуватиметься, адже, на його думку, "розморожування" війни не стане проблемою для РФ.

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Коли в нього запитали, чи закінчення вогню відповідно до теперішніх ліній фронту буде означати безповоротну втрату території ЗСУ, він відповів:

"Сьогодні Путін є, завтра його не буде".

Коваль підкреслив, що країни Заходу орієнтовані не на теперішній стан ситуації, а на кордони української держави, які визнані міжнародним правом.

"Ніхто серйозний ні в Америці, ні в Європі не погодиться на бездумне схвалення російського поділу", - запевнив політик.

Можливість перемир'я в Україні - що відомо

Раніше експерт відповів, що потрібно Україні для стабільного миру в разі "корейського сценарію" закінчення війни. За його словами, нашій країні необхідні чіткі гарантії безпеки, які не допустять повторного конфлікту.

Водночас військовий, заступник командира 3 ОШБр, майор ЗСУ Максим Жорін заявив, що наразі не всі українці розуміють, який вигляд може мати перемир'я між Росією та Україною. Він зазначив, що теоретично організувати певне затишшя на фронті можливо, проте лише у тому разі, якщо США знайдуть важелі впливу на РФ.

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