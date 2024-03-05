Арахамія не уточнив, які саме завдання на передовій виконуватимуть чиновники.

Українські депутати будуть більше працювати з військовими, зокрема на передовій. Про це заявив голова фракції "Слуга народу", нардеп Давид Арахамія.

"Ми неодноразово говорили про те, що за аналогією роботи на округах депутати будуть більше працювати з військовими – на передовій, в навчальних центрах, в пунктах постійної дислокації. Зараз у цьому напрямку для наших депутатів є термінове і важливе завдання, яке напряму впливає на допомогу партнерів. Коли воно буде виконане – вони повернуться до роботи в сесійній залі", – написав він у своєму телеграм-каналі.

Водночас Арахамія наголосив, що такі речі не можуть і не повинні анонсуватися з питань безпеки.

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"Бачу, щоб це зрозуміти, декому з колег не завадило б ненадовго пожертвувати своїм комфортом і побувати там, де може прилетіти будь-що і в будь-який момент", – додав він.

При цьому Арахамія не уточнив, які саме завдання на передовій виконуватимуть чиновники.

Робота Верховної Ради

Цього тижня у Верховній Раді України засідання не заплановані. Відомо, що багато нардепів перебувають за кордоном.

Як повідомив депутат Ярослав Железняк, напередодні на погоджувальній раді з фракціями були чотири міністра, які просили не відкладати їхні закони і швидко їх проголосувати. За його словами, тепер Рада фактично не засідатиме цілий місяць.

При цьому Железняк каже, що на порядку денному багато важливих законопроектів. Вони стосуються соціальних, освітніх та військових питань.

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