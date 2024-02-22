Головнокомандувач проводить аудит ЗСУ.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський розпочав аудит Сил Оборони. Під час перевірки виявлено тисячі військових, які жодного разу не брали участі в бою.

"Два роки поспіль кажуть, що є бригади, які вже два роки на війні без ротацій. А є підрозділи, які жодного разу не були взагалі на фронті. Армія 900 тисяч, 300 тисяч умовно без ротацій воюють. А де ж тоді 600 тисяч?" – наголосив нардеп Давид Арахамія в ефірі програми "Тема з Наталією Мосейчук".

Є розуміння, що певна кількість військових працюють над забезпеченням бійців на передовій. Проте вже на початку перевірки Сирський знайшов чималу кількість військовослужбовців, які можуть брати участь безпосередньо у бойових діях.

"Умовно вже знайдено 8 тисяч людей, які просто прикомандировані до Генерального Штабу і не воювали", – додав Арахамія.

Чиновник наголосив, що ці військові уже отримали наказ і проходять підготовку. Їх відправлять на підсилення до бойових бригад на передовій.

"Я вважаю, що цифра (бійців, що не були на фронті з початку вторгнення – ред.) буде набагато більша", – констатував він.

Війна в Україні: важливі новини

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", офіцер Збройних сил України Дмитро Лиховій повідомив, що на фронті є щонайменше ще одна гаряча точка – це Марʼїнський напрямок. За його словами, до 18 години лише на цьому напрямку в районі населених пунктів Новомихайлівка та Побєда на Донеччині противник за підтримки авіації 31 раз намагався прорвати оборону ЗСУ.

Крім того, росіяни не припиняють обстрілів мирних населених пунктів. 22 лютого ворог вдарив по Донеччині з РСЗВ "Ураган". По території села Костянтинопільське влучили 13 снарядів. Загинула людина, ще 9 – постраждали. Серед поранених четверо підлітків.

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