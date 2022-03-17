Наразі переговори проходять за допомогою захищених каналів зв'язку, над вирішенням конкретних гуманітарних, економічних та юридичних питань працюють багато підгруп.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявляє, що позиція Російської Федерації на переговорах з Україною пом'якшилася.

Про це Подоляк сказав в інтерв'ю польським ЗМІ, текст якого є у розпорядженні УНІАН.

Він зазначив, що Росія повномасштабно вторглася в Україну, щоб поставити ультиматум. "Із таким ставленням прийшла на перші переговори. Вони повністю усвідомлюють труднощі, в яких опинилися. Весь світ побачив, що друга за потужністю армія змушена просити допомоги у Китаю, Білорусі, Казахстану та Киргизстану, бо наштовхнулася на опір України, яка, до речі, ніколи не була мілітарною державою. Цей міф про могутність Росії та повагу, на яку вона заслуговує, ретельно культивований на Заході, щойно зруйнувався", - заявив Подоляк.

За його словами, очевидно, що в цій ситуації Україна не погоджується на жадібні компроміси, які б будь-яким чином зашкодили українським інтересам. "Українське суспільство таке рішення не влаштовує. Люди гинуть на полях битви, а ми будемо слухати претензії РФ?" - додав він.

Подоляк зазначив, що Україна налаштована боротися до кінця своїх сил. "Наразі на багатьох напрямках саме українська армія перейшла в контрнаступ", - наголосив він.

Також радник керівника ОП розповів, як виглядає переговорний процес з РФ.

"Раніше ми працювали у формі очних зустрічей, але дорога займає дуже багато часу через бої, що тривають. Тому зараз ми працюємо дистанційно, спілкуємося через захищені закриті канали. Крім головних перемовників, є багато підгруп, які спільно працюють над вирішенням конкретних завдань. Це питання гуманітарні, економічні та юридичні. Нам дуже важливо, щоб підписана угода не суперечила міжнародним договорам чи Конституції України і Росії", - наголосив Подоляк.

"Можу сказати, що останнім часом російська делегація різко пом’якшилась. Тепер вони об’єктивніше судять про навколишній світ і поводяться дуже правильно. Немає ні хамства, ні грубості, притаманних російській владі. Звісно, їхній світогляд спотворений власною пропагандою", - зазначив він.

Крім цього Подоляк сказав, що "спочатку Росія прийшла з багатьма бажаннями, більшість з яких вже не розглядаються", також є набагато краще розуміння всіх вогневих точок.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 березня, Подоляк припустив, що на узгодження спірних моментів при розробленні мирної угоди між Україною та РФ знадобиться від кількох днів до півтора тижня.

Одним із ключових аспектів мирної угоди, в розробленні якої беруть опосередковану участь також і наші партнери, в тому числі Польща, є негайне припинення вогню та негайне виведення російських військ з територій України за конкретним, юридично вивіреним планом. Крім того, саме іноземні держави гарантуватимуть виконання умов та безпеку України в майбутньому. Це буде документ, який детально описує порядок дій у разі повторної агресії з боку Росії – інноваційна формула, яка може стати базою для створення абсолютно нової системи безпеки в Європі.

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