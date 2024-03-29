Президент України розповів, яка комбінація потрібна захисту України, щоб її військові змогли йти вперед.

Є різні думки з приводу завершення війни в Україні: хтось каже, вона не завершиться поки при владі Путін, а хтось вважає, що Україна має стати сильною.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю американському телеканалу CBS. "Скільки буде йти ця війна? Хтось каже, що поки буде живий Путін. А хтось каже поки ми просто не будемо міцними", - зазначив він. За його словами, в світі пропонують різні формули миру і всім здається, що вони знають як закінчити війну.

Зеленський наголосив, що так званий президент Росії Володимир Путін не хоче закінчувати війну.

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"Він хоче бути до смерті у владі. Ця людина, якщо його так можна назвати, ніколи сама з Кремля своїми ногами не вийде: або її виженуть звідти, або винесуть, як це і було за радянських часів – їх виносили", - додав президент України.

За його словами, Путін продає своєму суспільству ідею повернення навіть не стільки СРСР, а російської імперії. "Тобто для нього не вигідно закінчувати війну допоки він нас не окупує. А окупувати нас – це позбавити нас життя. Люди захищаються і не хочуть бути Росією. Ми хочемо бути тими , хто є - вільними, демократичними, незалежними українцями. Тому війна допоки Україна не буде сильною, а вона не настільки зараз сильна, як може бути. Нам потрібно дати можливість діяти на полі бою, а для цього потрібно дві речі: системи "Петріот", які можуть передати США, і ми розблокуємо небо, і наші хлопці будуть іти вперед. А друге – потрібен паритет в артилерії", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що також потрібно ракети. При цьому додав, що якщо Росія знає, що може їм на голову прилетіти дрон, то вона менше стріляє, а якщо вона буде знати, що в України є ракети, які можуть бути такими ж далекобійними як російські, то вони менше стрілятимуть по людям та енергетиці, бо "Путін буде боятися, що люди його винесуть з Кремля".

Зеленський підкреслив, що Україні для того, щоб не втрачати території і тримати фронт, потрібні засоби протиповітряної оборони і артилерійські снаряди. "Партнери кажуть, що ми дали артилерію. Так. Тільки кількість снарядів це ще не все", - зазначив він.

При цьому Зеленський додав, що треба розуміти про який тип снарядів йде мова. "Дуже складно воювати з ворогом у якого артилерійський снаряд б’є 20 км плюс, а у тебе він б’є 20 км мінус", - наголосив президент України. За його словами, Україні для тримання фронту треба мати паритет з ворогом, а щоб наступати треба мати більшу силу.

Війна в Україні: новини

Військовий експерт Олег Жданов упевнений, що російські війська не зможуть реалізувати своє головне на зараз завдання - дійти до адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей.

Він зазначає, що якщо у Луганській залишилося 4-5% неокупованих територій, то в Донецькій - набагато більше, і дійти до адміністративного кордону - нереальне завдання. Це завдання для російського командування нерозв'язне.

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