Президент України планує представити Байдену "план перемоги".

Цього місяця запланована зустріч президента України Володимира Зеленського з його американським колегою Джозефом Байденом.

Про це глава держави сказав на відкритті ХХ щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії. "Ми живемо у війні, і в таких умовах не спланувати незмінний графік. Але цього місяця запланована наша зустріч з президентом Байденом. Я представлю йому план перемоги. Систему взаємопов’язаних рішень, завдяки яким Україна отримає достатню силу, щоб поставити цю війну на курс до миру", - сказав він.

Зеленський підкреслив, що такі загарбницькі війни, як війна Росії проти України, можуть закінчитися справедливо кількома шляхами: або армію-окупанта витісняють силою, або дипломатією, що гарантує збереження реальної незалежності країни та її очищення від окупації.

Відео дня

"І в першому, і в другому випадку Україна потребує сильних позицій. Із цим можуть допомогти США. Якщо ми однаково з нашим ключовим партнером хочемо перемоги. Пакет перемоги, який я представлю Байдену, може прокласти шлях до надійного миру - до повної реалізації Формули миру", - зауважив він.

Глава держави зазначив, що у світі досі є ілюзії, що нібито можна поговорити з Москвою чи окреслити якісь нові червоні лінії, завдяки яким Москва з часом стане м’якшою та схильною до примирення.

"Якщо без ілюзій, якщо ми всі хочемо одного дня почути слова "нарешті настав справедливий мир в Україні", то ми повинні вже зараз чути, що Україна стала достатньо міцною для перемоги. І це буде гарантією миру. І це залежить не тільки від нас. Багато в чому - від світу, від вас, друзі", - сказав Зеленський.

Крім того, він зауважив, що кожен, хто бачить на мапі, звідки Росія щоденно завдає ударів, де вона готує сили, де тримає резерви, розташовує військові обʼєкти та яку використовує логістику, кожен, розуміє, для чого Україні далекобійність.

"Ми детально говорили про це, до речі, з Ентоні Блінкеном та Девідом Ламмі - держсекретарем США і британським секретарем щодо закордонних справ, які нещодавно були в Києві. Сподіваюсь, що після нашої розмови вже не може бути жодного незакритого питання про те, чому Україна потребує достатньої далекобійності", - наголосив глава держави.

Президент підкреслив, що йдеться про далекобійність, достатню для того, щоб змінити перебіг війни та змусити Росію шукати миру. "Ми дуже сподіваємося на наших партнерів і на результат від них. Принаймні ми працюємо над цим", - сказав Зеленський.

Другий саміт миру

Раніше Зеленський заявляв, що на другому Саміті миру Україна представить детальний план закінчення війни. Він зауважив, що цей план буде підготовлено разом з партнерами, які підтримали комюніке першого саміту.

Сьогодні президент анонсував, що наступний саміт миру заплановано на листопад, і на нього збираються запросити Росію.

Вас також можуть зацікавити новини: