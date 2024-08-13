Сам же похвалився тим, що стримував Путіна від нападу на Україну, а у разі перемоги на виборах пообіцяє розпочати діалог із російським диктатором.

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що мав добрі стосунки з Путіним і відмовляв його від нападу на Україну.

Як заявив Трамп в інтервʼю мільярдеру Ілону Маску, вторгнення РФ в Україну сталося через політику Джо Байдена. Він деталізував, що Байден почав говорити про членство України в НАТО, а це спонукало володаря Кремля вторгнутися в Україну.

"Байден почав говорити такі дурні речі. Наприклад, він сказав, що Україна може бути членом НАТО, але РФ ніколи б не погодилася на це. Війна мала нульові шанси початися, якби я був президентом", - вважає Трамп. Відео дня

Він висловив думку, що "Україна зараз не має достатньо чоловіків" для того, щоб воювати, тому і використовує "дуже молодих, або дуже старих".

Сам же кандидат обіцяє, що в разі обрання президентом почне діалог з Путіним. Він згадав, що "добре ладнав з Путіним і мав його повагу". Також він заявив, що у нього було "чимало розмов про Україну. "Я казав Путіну - не роби цього", - уточнив політик і додав, що Україна була для Путіна "тим, чого він жадав найбільше".

У віце-президентки Камали Гарріс вже відреагували на інтерв'ю Трампа з Маском. "Двоє найгірших людей, яких ви знаєте, зараз в ефірі", - йдеться в коментарі. У Гарріс назвали Маска "лакеєм для Трампа, який поширює його мерзенні ідеї на мільйонну аудиторію через один з найпопулярніших сайтів у світі".

Нагадаємо, у листопаді в США пройдуть президентські вибори.

Заяви Трампа про війну в Україні

Трамп привернув до себе увагу суперечливою заявою про те, що здатен закінчити війну в Україні за добу. Крім того, він увесь час твердить, що якби переміг на президентських виборах США у 2020 році, то Путін не вторгся б в Україну.

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