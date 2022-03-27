Президент України дав інтерв'ю російським журналістам.

Війну в Україні затягує виключно президент РФ Володимир Путін.

Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю російським журналістам.

"Домовленості повинні у нас бути з президентом Путіним. Гарантери вже нічого підписувати не будуть, якщо у нас стоять війська. Чому я вважаю, що війну можна швидко закінчити, і тягне тільки Путін і його оточення. Хто сяде – Байден? Джонсон? Ердоган? Дуда? – про щось говорити, якщо стоять війська? Хто щось підпише? Нічого не буде. Це неможливо", – упевнений Зеленський.

"Тому не треба чекати на зміни до закону. І коли російська сторона сказала: "Спочатку змінімо закон, потім виведемо танки", ми дивимося на них – не хочу говорити... скажімо так, як на тих, хто неглибоко розуміє політичні процеси з точки зору закону. Тому ми повинні домовитися з президентом РФ. А щоб домовитися, йому треба своїми ногами виходити звідти, де він там є, і прийти на зустріч до мене в будь-яку точку світу, крім України, РФ і РБ", – додав він.

Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський дав інтерв'ю російським журналістам. Роскомнагляд вимагає від росЗМІ не показувати його.

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