Президент України дав інтерв'ю російським журналістам.

Роскомнагляд вимагає від російських ЗМІ не показувати інтерв'ю президента України Володимира Зеленського, яке він дав російським журналістам.

"Низка російських засобів масової інформації, які в тому числі є іноземними ЗМІ та виконують функції іноагента, взяли інтерв'ю у президента України в.Зеленського. Роскомнагляд попереджає російські ЗМІ про необхідність відмовитися від публікації даного інтерв'ю", - заявили в Роскомнагляді.

Зазначається, що стосовно ЗМІ, які взяли інтерв'ю, розпочато перевірку "для визначення ступеня відповідальності та вжиття заходів реагування".

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