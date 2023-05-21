Президент США Джо Байден 21 травня на полях саміту "Великої сімки" в Японії провів зустріч з главою української держави Володимиром Зеленським. Американський лідер оголосив про надання Києву нового пакету військової допомоги.
У прес-службі Міністерства оборони США повідомили, що це вже 38 передача військового обладнання із запасів Міноборони для України з серпня 2021 року.
Загалом Україна отримає засоби на суму до 375 мільйонів доларів, які Україна використає на полі бою, щоб відбити неспровоковану агресивну війну Росії.
Перелік того, що увійде в новий пакет допомоги від США:
- додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських реактивних систем (HIMARS);
- 155-мм і 105-мм артилерійські постріли;
- ракети з оптичним відстеженням та проводовим наведенням (TOW);
- протитанкові комплекси "Джавелін" і АТ-4;
- боєприпаси реактивних систем з лазерним наведенням;
- підривні боєприпаси;
- системи броньованих мостів;
- броньовані медичні автомобілі;
- вантажні автомобілі та причепи для перевезення важкого обладнання;
- обладнання матеріально-технічного забезпечення;
- тепловізійні системи;
- запасні частини та інше польове обладнання.
Відзначається, що США будуть продовжувати працювати зі своїми союзниками і партнерами, щоб надати Україні можливості для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою і довгострокових потреб у допомозі в галузі безпеки.
Зустріч Зеленського і Байдена в Японії - що відомо
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з амерканським колегою Джо Байденом під час саміт G7 у Хіросімі. Про плани зустрічі двох президентів раніше сказав журналістам Високопоставлений чиновник адміністрації.
За словами чиновника, Байден "продовжуватиме підтверджувати тверду і рішучу підтримку України".
У свою чергу Зеленський закликав лідерів "Великої сімки" визначитися з гарантією безпеки для України до саміту НАТО у Вільнюсі, який запланований в липні цього року.