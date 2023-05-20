Президент впевнений, що після зустрічі G7 представники України повернуться додому із іще більшими можливостями для армії.

Президент Володимир Зеленський розповів про перший день зустрічей і перемовин у Японії напередодні саміту "Сімки". Він впевнений, що після зустрічі G7 представники України повернуться додому із іще більшими можливостями для армії.

У своєму вечірньому відеозверненні глава держави наголосив, що Україна координує позиції з партнерами та готує нові спільні кроки.

"Оборона: зброя, ППО, винищувачі. Залучаємо якнайбільше країн і лідерів заради України. Формула миру. Довготривалі програми підтримки України. Фінанси та економіка", - додав він.

Відео дня

Зокрема, сьогодні Зеленський зустрівся із прем’єркою Італії Джорджею Мелоні. Вони проанілізували виконання досягнутих у Римі домовленостей.

Також президент розповів очільниці італійського уряду про домовленості на саміті Ліги арабських держав та обговорив із нею подальше посилення можливостей України захищатися від російського повітряного терору.

"Переговори з Ріші (Сунаком - УНІАН), паном премʼєр-міністром Великої Британії. Обговорили наші двосторонні відносини, нашу оборону. Подякував за лідерство у розвитку наших можливостей у небі – Британія дуже активно взялася за сучасні винищувачі для України, і це історичні речі", - наголосив він.

Також глава держави говорив з премʼєр-міністром Індії Нарендрою Моді. Зеленський назвав цю розмову "серйозною" та зазначив, що розповів Моді про прогрес щодо української формули миру.

"Ми пройшли вже багато етапів із представленням формули лідерам і країнам із різних частин світу… І зробимо все, щоб залучення світу до нашої мирної ініціативи було максимальним із можливого", - сказав президент.

Він зауважив, що вірить у те, що Індія візьме участь у відновленні міжнародного порядку, заснованого на правилах, "які очевидно потрібні всім вільним націям".

Також Зеленський із Моді Обговорили підтримку в розмінуванні та зміцненні української медицини.

"Говорив із арезидентом Євроради Шарлем Мішелем. Безпека й оборона, економіка, наша спільна політика – обʼєднання потенціалів України та всього Євросоюзу", - додав президент.

У Японії глава держави зустрівся й зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном та провів із ним "змістовну розмову, яка додає впевненості в русі до перемоги України".

Водночас, на зустрічі із канцлером Німеччини Олафом Шольцом лідери держав обговорили прискорення чесного миру для України та посилення спільної роботи в межах G7.

"Впевнений, повернемося з цього візиту з іще більшими можливостями для вас, наші захисники й захисниці… Не буває такого дня, щоб Україна не стала сильнішою", - підсумував Зеленський.

Зеленський в Японії

Сьогодні Зеленський прилетів до Японії, де провів низку зустрічей та перемовин з лідерами G7 напередодні саміту цих країн. Зокрема, лідери держав обговорили військову підтримку для України, зокрема захист українського неба, а відтак надання нових систем ППО та винищувачів. Президент планує виступити на саміті.

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